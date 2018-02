Deic prende no Rio ladrão que fugiu de cerco A Polícia Civil de São Paulo prendeu ontem no Rio Alex Sandro da Silva Barbosa, acusado de ser o líder de uma quadrilha de ladrões de condomínio. Os investigadores do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) detiveram Barbosa quando ele saía de Vigário Geral, no Rio, onde estava escondido desde que fugira do cerco dos policiais do Deic no dia 7. Naquele dia parte do bando foi detido durante um roubo a um condomínio na Rua Rodésia, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo.