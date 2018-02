Deic prende acusado de roubos nos Jardins A Polícia Civil prendeu o vendedor André de Sousa Haddad, de 31 anos. Ele é acusado de integrar uma quadrilha especializada em roubar relógios nos Jardins, na zona sul da cidade. O grupo do qual Haddad faria parte era responsável por quatro roubos diários na região. Os bandidos usavam carros de luxo para abordar as vítimas. Os criminosos eram investigados havia 15 dias pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A prisão ocorreu na zona norte de São Paulo.