Deic faz operação contra falsificações em shoppings da Av. Paulista

SÃO PAULO - O Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) realizou na manhã desta quinta-feira, 8, uma operação contra o comércio de produtos falsificados na região da Avenida Paulista.

Cerca de 80 investigadores da Divisão de Investigações Gerais, agentes da Receita Federal, técnicos da Receita Estadual, fiscais da Prefeitura de São Paulo e guardas civis metropolitanos participaram da ação em três shoppings na Avenida Paulista para apurar crimes e sonegação fiscais.

Segundo a assessoria de imprensa do Deic, as equipes prenderam equipamentos eletroeletrônicos, óculos, bolsas, brinquedos, roupas e outros produtos. O material apreendido foi encaminhado ao a sede do departamento. E os donos dos produtos vão prestar depoimento.