Deic estoura jogatina na zona sul de SP

Agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) fecharam mais um bingo clandestino no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, no final da noite da terça-feira, 2. A jogatina funcionava em um prédio comercial, na altura do nº 480 da Rua Bandeira Paulista.

Os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre um suposto tráfico de drogas no imóvel. Lá, encontraram a casa de jogos em funcionamento, com 27 máquinas caça-níqueis e quatro câmeras que monitoravam o acesso ao prédio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram apreendidos R$ 1.430,00, um cheque no valor de R$ 6 mil e vários recibos no bingo. Doze pessoas, entre clientes e funcionários, foram encaminhadas à sede do Deic, onde prestaram depoimentos antes de serem liberadas. Os caça-níqueis foram apreendidos e ficarão à disposição da Justiça.