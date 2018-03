Definidas ''exceções'' para proibição no Morumbi A Secretaria Municipal dos Transportes liberou os caminhões menores - Veículos Urbanos de Carga (VUCs) - das novas restrições para circulação na região do Morumbi, zona sul da capital. As regras começam a valer na segunda, mas inicialmente não haverá multas. Também foram definidos horários em que podem circular caminhões de remoção de entulho e terra, concretagem, mudanças e alimentos perecíveis em 10 vias do bairro e na Marginal do Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes, Roberto Marinho e Afonso Taunay.