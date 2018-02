Defesa surpreende e dispensa as cinco testemunhas No início do julgamento, por volta das 16h30, a mãe e advogada de Carla Cepollina, Liliana Prinzivalli, surpreendeu a acusação e o público que acompanha o júri no Fórum da Barra Funda ao dispensar as cinco testemunhas de defesa. Foi uma resposta rápida e oportunista à ausência das duas principais testemunhas de acusação: a delegada da Polícia Federal Renata Azevedo dos Santos Madi, que seria amante do coronel, e o filho dele, Fabrício Rejtman Guimarães. A falta dos dois levou o promotor João Carlos Calsavara a pedir adiamento do júri. "Em respeito a todos, dispensei minhas testemunhas para dar continuidade ao julgamento", disse a defensora, que então afirmou estar na condição de advogada - não de mãe.