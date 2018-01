Defesa quer retirar áudio do inquérito O erro em um trecho da transcrição telefônica feita pela polícia vai fazer com que a defesa da médica Virgínia de Souza peça a retirada do áudio do inquérito. No documento, a palavra "raciocinar" da frase "nós estamos com a cabeça bem tranquila pra raciocinar", dita por ela, foi transcrita como "assassinar". "Isso iniciou a demonização dela e fere a lei", disse o advogado da médica, Elias Assad. "Ficou demonstrada imperícia. Também quero saber a especialização dessas pessoas que acompanham o inquérito."