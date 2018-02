54% dos novos leitos vão ser 3 ou 4 estrelas

"O alto preço dos terrenos tem a ver com a escassez", diz o diretor de Desenvolvimento da Accor para a América Latina, Abel Castro. O grupo tem 7 hotéis em construção no Rio.

A reforma de prédios antigos tem sido opção - caso do ícone dos anos 1920, o Hotel Glória, renovado pelo empresário Eike Batista, com investimento de mais de R$ 400 milhões. O maior volume investido - 54% dos leitos em obra - é para as categorias de 3 e 4 estrelas. / A.P. e L.N.L.