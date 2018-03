Defesa de único detido vai pedir habeas corpus A defesa do adolescente G., acusado de espancar três pessoas na Avenida Paulista no dia 14 de novembro, vai protocolar um pedido de habeas corpus nesta semana no Tribunal de Justiça de São Paulo. O adolescente, que aparece em imagens de câmeras de segurança batendo com uma lâmpada na cabeça de uma das vítimas, é o único agressor que ainda está detido. A defesa alega que os quatro acusados agiram juntos.