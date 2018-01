Defesa de Suzane volta a pedir regime semiaberto ao STF

A defesa de Suzane Von Richthofen entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para que ela cumpra o restante da pena em regime semiaberto. Segundo informações do STF, o pedido foi feito na última sexta-feira, 15.

A defesa de Suzane alega que ela teria cumprido o prazo especificado pela Lei de Execuções Penais para a progressão de regime. Ela está na penitenciária feminina de Tremembé. Ela e os irmãos Christian e Daniel Cravinhos foram condenados a 38 anos pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já indeferiram o pedido de Suzane para o regime semiaberto.