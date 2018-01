Defesa de Suzane pede novamente regime semiaberto

Um dos advogados de defesa de Suzane von Richthofen, Denivaldo Barni, entrou com recurso na Justiça, na última sexta-feira, 20, para recorrer à negativa de progressão para o regime semiaberto. No entanto, ainda não há previsão de quando a juíza da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, Sueli Zeraik de Oliveira Armani, no Vale do Paraíba, deverá analisar os argumentos do pedido.

A defesa da jovem teve negado o primeiro pedido de mudança para o regime semiaberto em 19 de outubro deste ano, após o Tribunal de Justiça de São Paulo investigar um suposto perfil da condenada no microblog Twitter, revelado em reportagem publicada na edição de O Estado de S.Paulo de 11 de outubro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, Suzane continua na Penitenciária Feminina de Tremembé. Ela e os irmãos Christian e Daniel Cravinhos foram condenados a cumprir pena de 38 anos pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002.