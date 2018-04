Defesa de procuradora pede habeas corpus

O advogado de Vera Lúcia Sant"Anna Gomes, Jair Leite Pereira, ingressou ontem com pedido de habeas corpus e liminar para revogar a prisão da procuradora denunciada por tortura contra a filha adotiva de 2 anos. Segundo ele, se o pedido de liminar for negado, ela só se apresentará à polícia quando o mérito for julgado, o que deve ocorrer em até 12 dias. Para a defesa, o pedido de prisão - decretado na quarta-feira - é desnecessário.