A defesa de Mizael Bispo de Souza contestou ontem o relato do comerciante que afirmou ter visto Mércia Mikie Nakashima ser jogada com o carro dela na represa de Nazaré Paulista. Com base no depoimento, a polícia diz ter certeza de que a advogada foi morta uma hora depois de deixar a casa da avó dela, em Guarulhos. Mizael é suspeito.