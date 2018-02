Defesa de Elize pede exumação de Matsunaga A defesa da bacharel de Direito Elize Araújo Kitano Matsunaga pediu ontem à Justiça a exumação do corpo do executivo Marcos Kitano Matsunaga. Segundo os defensores, há dúvidas se a ré esquartejou o marido quando ele ainda estava vivo, como afirmou o perito Jorge Pereira de Oliveira. O crime aconteceu em 19 de maio, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo.