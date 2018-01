Defesa de Bruno chama delegado de ''Neandertal'' Ércio Quaresma, advogado de defesa do goleiro Bruno Fernandes e de mais sete acusados de envolvimento no desaparecimento e possível assassinato de Eliza Samudio, ex-amante do atleta, divulgou ontem em seu blog uma cópia da defesa prévia de seus clientes, apresentada à Justiça na véspera. Ele dá apelidos aos delegados responsáveis pelas investigações e lista a própria Eliza no rol de testemunhas.