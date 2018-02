Defesa Civil vai para a Pompeia Por volta das 16 horas de ontem, três viaturas da Defesa Civil Municipal foram postas de plantão na Pompeia, zona oeste, por causa das chuvas. Segundo o coordenador distrital do órgão, Nelson Siguieda, as equipes estavam ali para auxiliar no fechamento de vias e orientar pedestres e motoristas caso a região alagasse. "Nosso trabalho aqui é evitar que alguma coisa mais grave aconteça", disse.