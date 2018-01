Defesa Civil libera 21 casas após explosão em Santo André

Técnicos da Defesa Civil e da Polícia Científica de Santo André, no ABC paulista, liberaram nesta sexta-feira, 25, à tarde, 21 casas de um total de 30 que foram vistoriadas nesta manhã, após a explosão que deixou duas pessoas mortas na quinta-feira, no bairro Silveira.

Casas destruídas pela força da explosão em Santo André. Foto: José Patrício/AE

Segundo a Defesa Civil, entre as casas afetadas, cinco foram interditadas e outras quatro serão demolidas. Três delas já haviam sido afetadas pela explosão da casa onde era comercializado fogos de artifícios. As famílias das 21 casas liberadas poderão retornar para suas residências provavelmente no fim desta tarde, logo após a conclusão dos trabalhos de retirada de entulho e limpeza da área.

O acidente aconteceu por volta das 12h30, na Rua Américo Guazelli, causando, além das mortes, ferimentos em 12 pessoas. Mais de cem ficaram desalojados. A força da explosão provocou um tremor que pôde ser sentido num raio de 1,5 km. Os bombeiros encerraram a busca por vítimas às 20h30. Pelo menos 30 residências tiveram vidros quebrados, portas arrancadas e rachaduras.