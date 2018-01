Defesa Civil libera 100 casas de São Luiz do Paraitinga

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cerca de 100 residências de São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo, foram liberadas para os moradores no fim da tarde desta segunda-feira, 4, segundo informações da Defesa Civil estadual.

O balanço da Defesa Civil indicou que 2,4 mil moradores ainda estão desalojados e 50 estão em alojamentos da prefeitura.

Nesta terça-feira, 5, técnicos devem fazer novas vistorias e é esperada a liberação de outras 100 casas. Os técnicos também devem verificar quais prédios terão que ser demolidos. Pelo menos mil casas devem passar pela revista realizada pela Defesa Civil.

A cidade de São Luiz do Paraitinga foi parcialmente destruída após as fortes chuvas que alagaram o município e causaram deslizamentos desde quinta-feira, 31, afetando mais de cinco mil moradores e destruindo cerca de 70 casarões históricos.