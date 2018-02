Defesa Civil lança ação contra deslizamentos A Defesa Civil do Estado de São Paulo lança hoje a Operação Verão, para evitar desastres no período chuvoso. Para marcar o início da ação, que vai até 31 de março, será feito um exercício simulado de desocupação de área de risco no Morro do Marapé, em Santos. A operação prioriza os 129 municípios paulistas considerados vulneráveis. Segundo o órgão, mais de 2 mil pessoas, entre agentes e moradores das comunidades, foram treinados para a prevenção de desastres. O centro de gerenciamento da Defesa Civil terá aumento de efetivo.