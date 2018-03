Defesa Civil interdita seis casas na zona leste de SP

SÃO PAULO - A Defesa Civil interditou, na manhã desta sexta-feira, 14, seis casas com risco de desabamento no Jardim Valquíria, região leste de São Paulo. Segundo a Subprefeitura de Vila Prudente, primeiramente 12 residências foram isoladas como medida preventiva. O dano na estrutura dos imóveis pode ter sido causado pela obra de canalização do Córrego do Oratório, em Santo André, Grande ABC Paulista. A obra é realizada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE).

A subprefeitura acionou a Defesa Civil por volta das 11h25 desta sexta, solicitando apoio para a ocorrência. Todas as vistorias nas 12 residências haviam sido concluídas às 16h desta sexta e, de acordo com a Defesa Civil, apenas seis casas devem continuar interditadas até que seja restabelecida a segurança no local.

As autoridades não souberam dizer o número exato de pessoas afetadas, apenas que todos os moradores dos imóveis isolados foram alocados em casas de vizinhos e familiares.

Em nota, o DAEE informou que o local é ocupado de forma irregular e que a obra de canalização do córrego tem como objetivo evitar danos aos moradores à região. O Jardim Valquíria fica entre os municípios de Santo André, no Grande ABC, Vila Prudente e São Matheus, zona leste de São Paulo.