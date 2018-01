Defesa Civil fica em alerta para novos temporais em SP nesta 6ª

Equipes da Defesa Civil municipal estão de prontidão nas 31 subprefeituras devido a previsão de novas pancadas de chuva na capital neste fim de semana. Segundo a Climatempo, o sol vai aparecer no período da manhã desta sexta, mas a partir da tarde, devido as áreas de instabilidade vindas do interior do Estado, a previsão é de pancadas de chuva com intensidade entre moderada a forte. Máxima de 31º e mínima de 19º na capital. No sábado o tempo permanece instável e pode chover a qualquer momento do dia. Mínima de 20º e máxima de 28º.

A zona leste, uma das áreas mais atingidas pela chuva da última terça-feira, 8, ainda apresenta danos causados pelo mau tempo. Apesar de não chover na região desde ontem, o nível da água ainda é alto e atinge cerca de um metro de altura em alguns locais.

A Defesa Civil municipal informou que os bairros mais afetados pelas chuvas são: Jardim Romano, Jardim Pantanal, Jardim Helena e Vila Itaim. A chuva prejudicou duas estações elevatórias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) responsáveis pela região. Hoje, o coordenador do órgão, Jair Paca de Lima, percorreu a zona leste.