Defesa Civil faz vistoria em imóveis que desabaram na zona sul

SÃO PAULO - A Defesa Civil está fazendo, na manhã desta quinta-feira, 10, uma vistoria em três imóveis que desabaram na Rua Póvoa do Varzim, no Capão Redondo, zona sul da capital, na noite de quarta. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Uma galeria de água que passa sob as edificações pode estar ligada ao acidente.

Outros cinco imóveis da vizinhança foram interditados por correr risco de desabar. Os moradores foram atendidos pela Central de Atendimento Permanente de Emergências (Cape) da Defesa Civil. Técnicos avaliam, ainda, se o asfalto da rua também corre o risco de ceder.