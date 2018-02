Defesa Civil faz ação para prevenir desastres Desde ontem, a Secretaria Nacional de Defesa Civil está promovendo simulados para capacitar as populações que vivem em áreas com risco de desastres naturais nas capitais do Sul e Sudeste. As ações vão atender sete Estados prioritários (Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná) até o dia 8.