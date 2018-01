Defesa Civil encontra 18º corpo no Centro de Angra dos Reis

A Defesa Civil de Angra dos Reis, no Rio, localizou mais um corpo no Morro da Carioca, no Centro da cidade, na manhã desta segunda-feira, 4, segundo informações inicias da Defesa Civil municipal.

São Luís do Paraitinga cancela festa de carnaval

Prefeitura de Angra monta abrigo em estádio

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Turistas levam até 18 horas para voltar do litoral norte

Angra retoma buscas a vítima e monta abrigo

Veja um mapa com os locais dos acidentes

O corpo de um homem idoso está sendo removido para o Instituo Médico Legal da cidade. Com mais esta vítima, sobe para 18 o número de mortes causadas pelo deslizamento ocorrido na última sexta-feira, 1, no local. Outras duas pessoas são procuradas no Morro da Carioca.

O vice-governador e secretário de Obras, Luiz Fernando Pezão, ressaltou hoje que a situação em Angra dos Reis ainda é preocupante. Pezão sobrevoou a cidade com técnicos e informou que foram detectados cerca de 40 pontos de possíveis deslizamentos caso volte a chover na região.

Entretanto, o vice-governador fez questão de diferenciar as situações do Morro da Carioca, no Centro de Angra, e da Ilha Grande. No primeiro caso, a presença humana é forte, com construções em áreas de risco e a retirada da cobertura vegetal da região. Já na Ilha Grande, a região é ocupada por uma colônia japonesa há cerca de 60 a 70 anos e, inclusive pelas fotos, percebe-se que não havia qualquer interferência do homem na área que deslizou.

Ele acredita que, no caso da Ilha Grande, é necessário um trabalho de monitoramento de toda a região e um contato maior com os moradores para achar soluções que atendam a todos. Segundo ele, não é possível tirar as famílias que estão na região do Bananal há mais de 60 anos, mas é necessário criar uma estrutura que permita uma maior segurança para todos.

"As pessoas construíram suas vidas nessa região e, por isso, não podemos chegar e dizer que é necessário que eles partam para outro lugar", afirmou.