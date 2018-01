Defesa Civil decreta estados de alerta e atenção para SP

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

A Defesa Civil decretou preventivamente na manhã desta sexta-feira, 29, estado de alerta por conta do risco de deslizamento de terra para as regiões de Freguesia do Ó, Pirituba/Jaraguá, Santana, Aricanduva/Formosa, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Penha, Cidade Tiradentes, Vila Prudente, Campo Limpo, Ipiranga e M'Boi Mirim.

Os bairros de Itaim Paulista e São Miguel estão em estado de alerta para enchentes. Já as regiões da Casa Verde, Jaçanã/Tremembé, Perus, Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Butantã, Lapa, Capela do Socorro, Parelheiros e Cidade Ademar estão em estado de atenção para deslizamento.

A Defesa Civil ressaltou que a medida é preventiva, já que as chuvas podem vir a causar enchentes, inundações e deslizamentos.