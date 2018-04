Defesa Civil decreta estado de atenção para escorregamentos em SP

SÃO PAULO - A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou estado de atenção para escorregamentos às 17h35 desta segunda-feira, 2, para bairros em diversos pontos da capital paulista. A ação é preventiva, já que o acumulado de chuvas de três dias atinge 85 milímetros.

A medida abrange as regiões do Ipiranga, Santo Amaro, Jabaquara, Campo Limpo, M´Boi Mirim, Cidade Ademar, Vila Mariana, na zona sul; Pirituba/Jaraguá, Perus, Santana/Tucuruvi, zona norte; Lapa, Butantã, zona oeste; Aricanduva/Formosa, Ermelino Matarazzo, Vila Prudente, Itaquera, Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Penha, Cidade Tiradentes, Guaianases e São Mateus, na zona leste.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a noite começa com céu nublado e temperaturas ameno na cidade. Neste momento, as estações meteorológicas registram média de 22°C.

De acordo com os meteorologistas do CGE, as próximas horas devem apresentar muita variação de nebulosidade e queda de temperatura. Os ventos aumentam a sensação de frio durante a noite e madrugada e não há expectativa de chuva.

Nos próximos dias, o sol aparece e a temperatura sobe. Ainda faz um pouco de frio nas primeiras horas da manhã, porém durante as tardes, volta a fazer calor. Não há expectativa de chuva e os termômetros oscilam entre 15ºC e 28ºC.