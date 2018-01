Defesa Civil decreta estado de alerta em São Paulo

SÃO PAULO - Depois de quase duas horas em estado de atenção, a capital paulista já decretou estado de alerta por conta da baixa umidade relativa do ar, pela quarta vez consecutiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conforme dados da estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, a umidade relativa do ar encontra-se em torno de 20% com tendência de queda.

Textou atualizado às 12h25.