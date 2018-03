Defesa Civil de São Carlos tem sistema parecido A Defesa Civil de São Carlos, na região de Ribeirão Preto, adotou em outubro um programa próprio de alerta de enchentes por SMS. O sistema, contratado de uma empresa paulistana, tem 85 contatos para envios de mensagens e 1.189 e-mails registrados. "Não tivemos mais perdas humanas e materiais'', afirma o diretor do Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil de São Carlos, Heleno do Nascimento. O sistema informatizado avisa sobre enchentes, temporais, vendavais e descargas elétricas com até três horas de antecedência.