Defesa Civil combate fogo em 2 parques de SP A Defesa Civil combateu neste domingo, 2, em São Paulo, dois incêndios em parques estaduais, com o uso de aeronaves. Segundo moradores, o fogo no Parque do Juqueri, em Franco da Rocha, começou após queda de balão. No Parque da Pedra Grande, em Atibaia, 5 mil km2 de mata foram destruídos.