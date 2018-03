Defesa Civil amplia estado de atenção e alerta para 26 bairros de SP

SÃO PAULO - Por causa da chuva que atinge a capital paulista desde o início da semana, e deve continuar até sábado, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil aumento a quantidade de locais estado de atenção e alerta para deslizamentos, desabamentos e escorregamentos.

Veja também:

Jardim Romano tem chuva, mas sem alagamentos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora, a medida preventiva vale para 26 bairros e regiões, principalmente nas periferias de São Paulo. As regiões da Casa Verde, Jaçanã/Tremembé e Pirituba/Jaraguá estão em estado de alerta para escorregamento.

Estão em atenção as regiões de Perus, Freguesia do Ó, Santana, Butantã, Vila Prudente, Aricanduva, São Miguel Paulista, Penha, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Ermelino Matarazzo, Campo Limpo, Ipiranga, M'Boi Mirim, Guaianases, Itaquera, São Mateus, Lapa, Capela do Socorro, Jabaquara, Santo Amaro, Cidade Ademar e Parelheiros.