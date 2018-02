Defesa Civil alerta para probabilidade de rajadas de vento em São Paulo nesta quinta

SÃO PAULO - O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão responsável pela previsão meteorológica da Prefeitura de São Paulo, prevê que as chuvas se intensifiquem na cidade principalmente no período da tarde. Além da precipitação, existe a probabilidade de ocorrerem rajadas de vento localizadas.

Em nota, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) disse que já informou as coordenadorias nas 31 subprefeituras da capital, para pronto atendimento à população no que for necessário.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. A Prefeitura disponibiliza em seu site orientações sobre como proceder em caso de chuvas excessivas.

TEMPO. Neste início de tarde, o tempo continua com muitas chuvas. A precipitação deve ocorrer com mais intensidade na região Sul de São Paulo e no ABCD paulista. Nesta sexta-feira, 10, o novo sistema frontal com deslocamento rápido se afasta para o oceano e o tempo fica mais firme, com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas oscilam entre mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.