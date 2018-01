Defensoria entra com pedido de indenização A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul entrou ontem com ação judicial para cobrar indenizações às famílias das vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), que completou dois meses. A Defensoria quer ressarcimento por danos morais, danos morais coletivos, danos materiais e lucros cessantes.