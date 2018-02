Defensoria abre 600 ações sobre Pinheirinho A Defensoria Pública Estadual já entrou com aproximadamente 600 processos contra o Estado em nome de ex-moradores do Pinheirinho, em São José dos Campos, que afirmam ter sofrido abusos durante a reintegração de posse pela Polícia Militar, em janeiro. O defensor Jairo Salvador Souza afirmou que as denúncias incluem de agressão a humilhação durante a ação da polícia.