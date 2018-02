SÃO PAULO - Os trens da Linha 8-Diamante (Julio Prestes-Itapevi) da CPTM circulam por via única no trecho entre as estações Barueri e Jandira devido a uma falha detectada às 17h20 desta terça-feira, 12. Não há previsão para normalizar o serviço no trecho afetado.

O defeito foi constatado no sistema de energia Santa Terezinha e, até à 18 horas, as composições trafegaram por via singela entre as Carapicuíba e Jandira.