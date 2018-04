Defeito em rede elétrica aumenta intervalo de trens na Linha 11 da CPTM

São Paulo, 21 - Uma falha da rede elétrica de alimentação aos trens provocou uma lentidão na circulação das composições da Linha 11-Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta segunda-feira, 21.

Segundo a empresa, as composições circularam com maior intervalo no trecho da extensão Guaianazes-Estudantes, na região de Brás Cubas, desde às 4h35 de hoje.

As equipes de manutenção continuavam trabalhando no local por volta das 14 horas para a normalização da operação, segundo a CPTM. Os usuários estão sendo orientados pelo sistema de som dos trens e estações.