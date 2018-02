Defeito elétrico prejudica circulação de trens da Linha 7 da CPTM

São Paulo, 8 - Um defeito no sistema de energia elétrica na Linha 7-Rubi (Luz - Francisco Morato), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), prejudica a circulação dos trens na manhã desta sexta-feira, 8.

Segundo a CPTM, o problema apareceu por volta das 8 horas, entre as estações Perus e Caieiras. Os trens circulavam, às 10h30, em via única, com velocidade reduzida e tempo maior entre os trens. Técnicos da CPTM realizam manutenção na aérea, segundo a empresa. Não há previsão para a normalização da circulação.

Obras de modernização

Durante o feriado de Corpus Christi, a CPTM montou uma operação para a realização de obras de modernização nas linhas. Na Linha 7- Rubi, neste domingo, 10, a partir do início da operação comercial até as 20h, as composições circularão com intervalos maiores na região da estação Jaraguá, devido à implantação de equipamentos do sistema de energia de alimentação dos trens. Ainda no domingo, das 8h às 18h, será realizado a remoção de matérias inservíveis, ocasionando maior intervalo na região da estação Botujuru.