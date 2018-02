Defeito causa lentidão em toda a linha 9 da CPTM

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um defeito no sistema de energia causa restrições, desde às 5 horas desta quarta-feira, 14, na Linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os trens estão circulando alternadamente, por uma única via, entre as estações Granja Julieta e Santo Amaro.

Em razão do defeito, toda a linha 9 está com maior intervalo e tempo de parada nas estações. A CPTM informa que a equipes de manutenção tentam resolver o problema e que os usuários estão sendo informados sobre as restrições pelo sistema de som das estações e dos trens.