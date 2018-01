Decretada prisão do ex-prefeito de SP Celso Pitta

O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta é considerado foragido da Justiça. Uma nova ordem de prisão foi expedida contra ele em 1.º de abril pelo não pagamento da pensão alimentícia à ex-mulher Nicéa Camargo. O mandado de prisão foi determinado pelo juiz Francisco Antônio Bianco Neto, da 5ª Vara da Família de São Paulo. Celso Pitta deve mais de R$ 155 mil à ex-mulher.

Como o endereço dele é do Rio de Janeiro, foi expedida uma carta à Justiça fluminense. O juiz determinou que, se necessário, seja usada a força para prender o ex-prefeito, como o arrombamento do local onde ele estiver. O advogado do ex-prefeito, Remo Battaglia, entrou com pedido de habeas corpus em nome de Celso Pitta e disse que espera o pronunciamento da Justiça, o que pode ocorrer nas próximas horas.