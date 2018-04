Decretada prisão de suspeito de assassinato A Justiça decretou ontem a prisão temporária por dez dias do suspeito de envolvimento no assassinato do universitário Júlio César Grimm Bakri, de 22 anos, na quarta-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem, de 24 anos, é funcionário público e foi reconhecido por testemunhas. Ele já está detido. Outro estudante também baleado, Christopher Tominaga, de 23 anos, está em estado grave.