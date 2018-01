Decretada prisão de 12 PMs por morte de motoboy A Justiça Militar decretou a prisão temporária de 12 PMs suspeitos de envolvimento na tortura e morte do motoboy Eduardo Luís Pinheiro dos Santos, de 30 anos. As agressões ocorreram na Casa Verde, zona norte, no dia 9. Entre os presos estão a tenente Andressa Silvestrini Sartoreto, o sargento Wagner Aparecido Rosa e os soldados Alexandre Seidel, Nelson Rubens Soares, Antônio Sidnei Rapelli Junior e Rafael Souza Cardoso.