Decretada nova prisão de Nenê Constantino, da Gol Acusado de obstrução de justiça e de mandar matar uma testemunha chave do processo em que é acusado do assassinato do líder comunitário Marcio Leonardo Brito, o empresário Nenê Constantino, fundador da Gol Linhas Aéreas, teve a prisão preventiva decretada ontem pelo juiz João Marcos Guimarães, do Tribunal do Júri de Taguatinga (DF).