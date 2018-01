Decoração de Natal tem 3,5 milhões de luzes em igreja de Sorocaba

SOROCABA - Uma decoração de Natal com 3,5 milhões de luzes coloridas virou atração turística, em Sorocaba, interior de São Paulo. As micro lâmpadas iluminam uma área de 25 mil metros quadrados no Centro Espiritual Céu Sagrado, no Alto da Boa Vista, zona leste da cidade. O presidente da associação religiosa, Luciano Dini, afirma que a decoração, inaugurada neste domingo, 27, é a maior do mundo. As luzes cobrem árvores, palmeiras, gramados e instalações, e produzem efeitos especiais.

A tradição é repetida há mais de dez anos, cada vez com um número maior de luzes. Este ano, a iluminação forma um presépio, com as figuras coloridas pairando sobre um lago, e a fábrica de brinquedos do Papai Noel - com o bom velhinho presente. Há ainda fadas e duendes circulando pelo local e um palco para apresentação de bandas e corais.

Ao menos 20 profissionais trabalharam na montagem do cenário, que permanece aberto à visitação até 31 de dezembro. A entrada é gratuita, mas a entidade pede a doação de um quilo de alimento não perecível para seus projetos sociais.

Aparecida. O Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, inaugurou na noite de sábado, 26, sua decoração de Natal com um milhão de micro lâmpadas. As luzes cobrem árvores e construções do entorno da Basílica e conduzem ao presépio instalado na parte externa. No próximo sábado, 3, haverá um concerto especial da Orquestra Bachiana Filarmônica, com o maestro João Carlos Martins, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. A entrada é franca.