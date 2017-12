Decoração de Natal dá lugar ao palco de ano-novo na Paulista

Passado o Natal, o paulistano começa a pensar no réveillon. Ontem foi desmontada a decoração natalina da Avenida Paulista e já teve início a montagem do palco do 17.ª edição da festa de ano-novo da via, que iniciará as festividades dos 460 anos da cidade e terá atrações como Sampa Crew, NXZero, Paulo Ricardo, Supla, Marcelo Bonfá e Toquinho. Luigi Baricelli será o mestre de cerimônias. A virada do ano terá show pirotécnico com 100 mil fogos de artifício e 6 mil bombas multicoloridas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai montar uma operação especial de trânsito na região, também em função da 89.ª Corrida Internacional de São Silvestre. A prova esportiva acontece às 6h50 do dia 31, com largada e concentração na Avenida Paulista. Já a festa de réveillon está prevista para começar às 19h30 e se estender até as 2h30 do primeiro dia de 2014. O palco estará entre a Rua Frei Caneca e a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

Ibirapuera. Pela primeira vez, o Parque do Ibirapuera também será palco de uma festa de réveillon em São Paulo. A proposta da organização do evento é oferecer uma opção mais "família", em contraponto à tradicionalmente agitada celebração que ocorre na Avenida Paulista, a mais movimentada desde 1997.

"O foco do evento são famílias que procuram uma opção diferente, em um ambiente ao ar livre envolto em toda a natureza e calma do parque", explica a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, que está promovendo a festa.

A programação começa às 20h do dia 31. Serão mais de 5h de festa, com apresentações musicais. Entre as atrações estão DJ Neggo Billy, o cantor Claudio Zoli e o Demônios da Garoa, que será o grande show da noite. O grupo deve comandar a contagem regressiva da meia-noite. Durante os dez segundos, haverá uma apresentação especial da fonte multimídia instalada no parque, com projeções temáticas da capital paulista.