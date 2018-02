Decisão sobre estupro de menor revolta ministra A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, criticou duramente ontem a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que liberou um réu acusado de estuprar meninas de 12 anos, alegando que elas já tinham atividades sexuais - por serem prostitutas. "A sentença demonstra que quem foi julgada foi a vítima, mas não quem está respondendo pelo crime", afirmou à Empresa Brasileira de Comunicação. Para o STJ, sexo com menores nem sempre configuraria estupro.