Decisão sobre Congonhas fica para terça-feira Terminou sem acordo ontem a última reunião do grupo de trabalho que busca soluções para os impactos provocados pelo Aeroporto de Congonhas, na zona sul. Após quatro meses de discussão, vizinhos do aeroporto, empresas aéreas e Infraero não chegaram a consenso sobre a alteração do horário de funcionamento de Congonhas. A proposta de adiar para as 7 horas o início das operações com aeronaves - atualmente, às 6 horas - voltará a ser avaliada pela Justiça Federal terça-feira, na última audiência do caso.