Decisão sobre a reabertura do Hopi Hari sai na tarde de hoje

SÃO PAULO - A decisão sobre a reabertura do parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, será tomada no fim da tarde deste segunda-feira, 12, de acordo com o Ministério Público de São Paulo. O espaço foi fechado após o acidente que matou a jovem Gabriella Nichimura, no úlltimo dia 24. O prazo para que a avaliação técnica nos brinquedos seja entregue terminou neste domingo, 11.

Segundo o MP-SP, como o Hopi Hari funciona apenas de quinta-feira à domingo, o dia de hoje ainda será dedicado à vistoria e, no fim desta tarde, cabe ao promotor Rogério Sanches dos Santos divulgar o resultado para o órgão. O parque pode ser liberado para o público ou sua abertura ser adiada por mais 10 dias.

O Hopi Hari está fechado para vistoria de promotores, representantes do parque e profissionais técnicos de órgãos como Instituto de Criminalística de Campinas, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) e Instituto de Pesquisas Tecnológicas, desde a segunda-feira, 5. "Estamos colaborando e cooperando, mas a decisão de reabertura depende apenas do Ministério Público", afirma a assessoria de imprensa do parque.

Gabriella morreu no último dia 24 após se sentar numa cadeira do brinquedo La Tour Eiffel que deveria estar interditada. A polícia investiga os responsáveis pelo acidente.