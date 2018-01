Decisão judicial impede estreia de peça teatral baseada no caso Isabella Nardoni A Justiça proibiu a estreia da peça teatral Edifício London, escrita por Lucas Arantes, e com enredo inspirado no caso Isabella Nardoni - a menina de 5 anos que, em 2008, morreu após ser jogada do 6.º andar de um prédio. A decisão foi proferida anteontem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, acatando pedido dos advogados da mãe da menina, Ana Carolina Oliveira.