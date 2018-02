Decisão fica para o novo prefeito Em 2008, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) assinou decreto de desapropriação de uma área de 25 mil m² na Rua Augusta, no centro da cidade, para a criação de um parque no local. Desde então, porém, a desapropriação não foi executada e o terreno ainda não é da Prefeitura. Duas construtoras querem erguer dois prédios na área. Faltando três meses para o fim da gestão, Gilberto Kassab (PSD) deixou a definição do que fazer no local para o próximo prefeito.