Decisão é boa, mas deve ser monitorada com atenção A decisão judicial sobre o acesso à educação infantil no Município de São Paulo transfere demandas individuais, que já eram reivindicadas em diversos processos, a uma esfera mais coletiva. Funciona como um instrumento de pressão sobre o poder público, mas o cumprimento desse direito constitucional às creches deve ser monitorado com cuidado.