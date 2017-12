Decisão do caso Geisy Arruda deve sair só no fim do ano

SÃO PAULO- A audiência de conciliação, no Fórum de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, entre a estudante Geisy Arruda e a Universidade Bandeirante (Uniban) acabou sem acordo entre as partes na noite desta quinta-feira, 1. Geisy pede indenização de R$ 1 milhão por danos morais. A decisão do juiz deve ser conhecida em outubro ou novembro, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.

O advogado da Universidade, Vicente Cascione, disse que a instituição não faria nenhuma contraproposta. No dia 18 de agosto, o juiz encerrará a fase de instrução e dará 10 dias para cada advogado apresentar as alegações finais.

Por cerca de uma hora, a ex-aluna do curso de Turismo contou detalhes do que ocorreu no dia 22 de outubro do ano passado, quando ela causou alvoroço e foi hostilizada nas dependências da universidade por estar trajando um vestido rosa curto. Nove testemunhas foram ouvidas pelo juiz Rodrigo Gorga Campos, da 9ª Vara Cível: duas testemunhas de Geisy, uma comum às partes e seis testemunhas da Universidade.